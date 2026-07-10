Baker Hughes, ok dell'antitrust europeo all'acquisizione di Chart Industries

(Teleborsa) - Baker Hughes ha ricevuto il via libera dall'antitrust europeo ad acquisire Chart Industries .



La Commissione UE temeva che l'operazione, nella forma inizialmente prevista, avrebbe portato a una riduzione della concorrenza nei mercati globali delle apparecchiature e delle tecnologie per la liquefazione del GNL, mercati in cui le imprese operano sia come concorrenti che come clienti. In particolare, l'indagine della Commissione ha rilevato che Baker Hughes detiene una posizione dominante nel mercato dei treni di compressione del GNL, che potrebbe utilizzare per conferire un vantaggio competitivo sleale all'attività GNL di Chart, in modo tale che i concorrenti di quest'ultima potrebbero non essere più in grado di competere efficacemente.



Per rispondere alle preoccupazioni dell'autorità in materia di concorrenza, le aziende hanno concordato di cedere la tecnologia di processo di Chart e l'attività di quella su piccola scala a un acquirente terzo idoneo, garantendo l'interoperabilità delle proprie apparecchiature con quelle GNL di terzi. Tali obblighi avranno una durata di dieci anni.







Condividi

```