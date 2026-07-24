New York: in bella mostra Adobe Systems

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore di Photoshop e Acrobat , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,90%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Adobe Systems , che fa peggio del mercato di riferimento.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 217,7 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 226. Il peggioramento di Adobe è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 212,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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