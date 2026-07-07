Milano 7-lug
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Londra 7-lug
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Francoforte 7-lug
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New York: in bella mostra EPAM Systems

Migliori e peggiori, In breve
New York: in bella mostra EPAM Systems
Brillante rialzo per la società specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali avanzate, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,53%.
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