Milano 17:12
51.623 +0,60%
Nasdaq 17:12
28.271 -0,65%
Dow Jones 17:12
51.949 +0,46%
Londra 17:12
10.722 +0,78%
Francoforte 17:12
25.016 +1,02%

Oro: 4.055,7 dollari alle 15:40

In breve, Finanza
Oro: 4.055,7 dollari alle 15:40
L'Oro vale 4.055,7 dollari l'oncia (+0,17%) alle 15:40.
Condividi
```