Milano 10:31
51.598 -0,19%
Nasdaq 28-lug
27.763 0,00%
Dow Jones 28-lug
52.747 +1,03%
Londra 10:31
10.892 +0,19%
Francoforte 10:31
25.402 -0,24%

Oro: 4.041,09 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Oro: 4.041,09 dollari alle 08:30
L'Oro vale 4.041,09 dollari l'oncia (+0,31%) alle 08:30.
Condividi
```