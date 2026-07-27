Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 24/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 luglio
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del maggiore indice americano, che in chiusura evidenzia un +0,05%.
Il quadro tecnico dell'S&P 500 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 7.377,1, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 7.478. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 7.342,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)