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Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 24/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 24/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 luglio

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del maggiore indice americano, che in chiusura evidenzia un +0,05%.

Il quadro tecnico dell'S&P 500 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 7.377,1, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 7.478. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 7.342,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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