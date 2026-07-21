Milano 17:35
52.285 +0,81%
Nasdaq 19:16
29.166 +1,96%
Dow Jones 19:16
52.293 +0,87%
Londra 17:35
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Francoforte 17:35
25.011 +0,66%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 20/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 20/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 luglio

Giornata fiacca per il maggiore indice americano, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,19%.

Lo status tecnico dell'S&P 500 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 7.400,2, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 7.529,4. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 7.357,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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