Francoforte: scambi in positivo per Continental
(Teleborsa) - Bene la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto, con un rialzo del 2,20%.
L'andamento di Continental nella settimana, rispetto al DAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 71,34 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 71,96. Il peggioramento del produttore di pneumatici è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 71,06.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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