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Francoforte: scambi in positivo per Siemens Energy

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi in positivo per Siemens Energy
Bene il leader delle energie rinnovabili, con un rialzo del 3,46%.
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