Milano 12:53
51.995 -0,72%
Nasdaq 16-lug
29.026 -1,62%
Dow Jones 16-lug
52.553 -0,20%
Londra 12:53
10.556 -0,15%
Francoforte 12:53
24.769 -0,59%

Francoforte: in calo Continental

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: in calo Continental
Rosso per la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto, che sta segnando un calo del 2,18%.
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