New York: allunga il passo Autodesk

(Teleborsa) - Effervescente la software house statunitense , che scambia con una performance decisamente positiva del 7,86%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Autodesk rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Le implicazioni tecniche di breve periodo di Autodesk suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 231 USD e supporto visto a quota 216,8. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 245,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```