New York: su di giri Autodesk

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la software house statunitense , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,11%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Autodesk più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve di Autodesk è in rafforzamento con area di resistenza vista a 246,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 234. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 259,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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