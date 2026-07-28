New York: su di giri Autodesk
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la software house statunitense, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,11%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Autodesk più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Autodesk è in rafforzamento con area di resistenza vista a 246,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 234. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 259,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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