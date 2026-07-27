New York: mette il turbo Adobe Systems

(Teleborsa) - Protagonista il produttore di Photoshop e Acrobat , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 7,29%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Adobe Systems rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





L'analisi di breve periodo di Adobe mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 245,6 USD e supporto a 233,6. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 257,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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