New York: profondo rosso per Western Digital

(Teleborsa) - Si muove in perdita la società che si occupa di archiviazione dei dati , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,01% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Western Digital mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,38%, rispetto a -2,25% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 462,8 USD. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 522,8. L'indebolimento del leader nel settore dei dischi rigidi è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 437,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```