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New York: netto calo registrato da Western Digital

Migliori e peggiori, In breve
New York: netto calo registrato da Western Digital
A picco la società che si occupa di archiviazione dei dati, che presenta un pessimo -13,44%.
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