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Francoforte: si concentrano le vendite su Wacker Chemie

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: si concentrano le vendite su Wacker Chemie
Pressione su Wacker Chemie, che tratta con una perdita del 2,39%.
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