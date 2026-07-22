Milano 14:05
52.734 +0,86%
Nasdaq 21-lug
29.155 0,00%
Dow Jones 21-lug
52.225 +0,74%
Londra 14:05
10.722 +1,29%
Francoforte 14:05
25.055 +0,17%

Francoforte: in rally Wacker Chemie

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: in rally Wacker Chemie
Protagonista Wacker Chemie, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,36%.
Condividi
```