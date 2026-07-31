Milano 9:58
52.558 +0,87%
Nasdaq 30-lug
28.106 0,00%
Dow Jones 30-lug
52.208 +1,19%
Londra 9:58
10.983 +0,78%
25.879 +1,04%

Francoforte: accelera Wacker Chemie

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: accelera Wacker Chemie
Brillante rialzo per Wacker Chemie, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,30%.
Condividi
```