Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 28/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 luglio
Allunga timidamente il passo il maggiore indice americano, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,21%.
Il quadro tecnico dell'S&P 500 suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 7.391,7 con tetto rappresentato dall'area 7.482,4. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 7.354,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)