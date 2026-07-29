Francoforte: su di giri Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Protagonista il produttore di armamenti e componenti per automobili , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,03%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che Rheinmetall AG mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +13,58%, rispetto a +1,75% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





La tendenza di breve di Rheinmetall AG è in rafforzamento con area di resistenza vista a 1.154,8 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.082,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 1.227,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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