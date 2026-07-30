Milano 14:55
51.786 +0,67%
Nasdaq 29-lug
27.192 0,00%
Dow Jones 29-lug
51.594 -2,19%
Londra 14:54
10.951 +0,39%
Francoforte 14:54
25.495 +0,14%

Francoforte: in calo Rheinmetall AG

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: in calo Rheinmetall AG
Pressione sul produttore di armamenti e componenti per automobili, che tratta con una perdita del 2,39%.
Condividi
```