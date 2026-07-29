New York: scambi in positivo per Salesforce

(Teleborsa) - Bene il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti , con un rialzo del 3,50%.



Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, si nota che Salesforce mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,46%, rispetto a -0,64% dell' indice americano ).





L'esame di breve periodo di Salesforce classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 189,9 USD e primo supporto individuato a 183,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 196.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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