New York: scambi in positivo per Salesforce
(Teleborsa) - Bene il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, con un rialzo del 3,50%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che Salesforce mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,46%, rispetto a -0,64% dell'indice americano).
L'esame di breve periodo di Salesforce classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 189,9 USD e primo supporto individuato a 183,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 196.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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