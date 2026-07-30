Milano 11:42
51.453 +0,02%
Nasdaq 29-lug
27.192 0,00%
Dow Jones 29-lug
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Londra 11:43
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Francoforte 11:43
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Cambi: euro a 187,389 yen alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 187,389 yen alle 11:30
Euro a 187,389 sullo yen alle 11:30.
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