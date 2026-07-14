Milano 12:17
52.566 -0,46%
Nasdaq 13-lug
29.264 0,00%
Dow Jones 13-lug
52.499 -0,26%
Londra 12:17
10.461 -0,36%
Francoforte 12:17
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Cambi: euro a 184,83 yen alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 184,83 yen alle 08:30
Euro a 184,83 sullo yen alle 08:30.
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