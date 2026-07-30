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Male C.H.Robinson sul mercato azionario di New York

Migliori e peggiori, In breve
Male C.H.Robinson sul mercato azionario di New York
Si muove in perdita il fornitore di servizi logistici, che è in forte flessione, mostrando una perdita dell'11,37% sui valori precedenti.
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