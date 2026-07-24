New York: profondo rosso per C.H.Robinson

(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di servizi logistici , che perde terreno, mostrando una discesa del 7,97%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di C.H.Robinson rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 191,7 USD. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 187,3. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 185,4 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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