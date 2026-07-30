New York: Western Digital in rally
(Teleborsa) - Protagonista la società che si occupa di archiviazione dei dati, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 14,51%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Western Digital, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico del leader nel settore dei dischi rigidi segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 508,4 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 548,4. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 487,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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