Milano 11:50
51.514 +0,14%
Nasdaq 29-lug
27.192 0,00%
Dow Jones 29-lug
51.594 -2,19%
Londra 11:50
10.958 +0,45%
Francoforte 11:50
25.491 +0,12%

Oro: 4.069,43 dollari alle 11:30

In breve, Finanza
Oro: 4.069,43 dollari alle 11:30
L'Oro vale 4.069,43 dollari l'oncia (+0,08%) alle 11:30.
Condividi
```