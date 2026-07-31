Milano 10:04
52.526 +0,81%
Nasdaq 30-lug
28.106 0,00%
Dow Jones 30-lug
52.208 +1,19%
Londra 10:04
10.983 +0,79%
Francoforte 10:04
25.853 +0,94%

Oro: 4.085,03 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Oro: 4.085,03 dollari alle 08:30
L'Oro vale 4.085,03 dollari l'oncia (-0,45%) alle 08:30.
Condividi
```