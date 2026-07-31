Milano 12:17
52.604 +0,96%
Nasdaq 30-lug
28.106 0,00%
Dow Jones 30-lug
52.208 +1,19%
Londra 12:17
10.956 +0,53%
Francoforte 12:17
25.794 +0,71%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (+0,12%)

L'Indice Hang Seng termina le contrattazioni a 25.889,73 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (+0,12%)
Chiude sulla parità Hong Kong, che propone sul finale un +0,12% e archivia gli scambi a 25.889,73 punti.
Condividi
```