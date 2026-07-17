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Borsa: Profondo rosso per Hong Kong, in discesa del 2,01%

L'Indice Hang Seng termina a 24.505,38 punti

In breve, Finanza
Borsa: Profondo rosso per Hong Kong, in discesa del 2,01%
Affonda sul mercato Hong Kong, che esibisce un -2,01% e chiude la seduta a 24.505,38 punti.
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