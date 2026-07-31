Milano 12:17
52.604 +0,96%
Nasdaq 30-lug
28.106 0,00%
Dow Jones 30-lug
52.208 +1,19%
Londra 12:17
10.956 +0,53%
Francoforte 12:17
25.794 +0,71%

Cambi: euro a 0,8554 sterline alle 11:30

In breve, Finanza
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Euro a 0,8554 sulla sterlina inglese alle 11:30.
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