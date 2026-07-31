Milano 12:18
52.605 +0,96%
Nasdaq 30-lug
28.106 0,00%
Dow Jones 30-lug
52.208 +1,19%
Londra 12:18
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Francoforte 12:17
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In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,9298 Franchi svizzeri alle 11:30
Euro a 0,9298 sul Franco Svizzero (CHF) alle 11:30.
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