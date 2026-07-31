Milano 9:57
52.581 +0,91%
Nasdaq 30-lug
28.106 0,00%
Dow Jones 30-lug
52.208 +1,19%
Londra 9:57
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Cambi: euro a 1,1521 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,1521 dollari alle 08:30
Euro a 1,1521 sul dollaro alle 08:30.
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