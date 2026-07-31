New York: andamento sostenuto per Marvell Technology

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione , che avanza bene del 3,61%.



La tendenza ad una settimana di Marvell Technology è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di medio periodo di Marvell Technology ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 198,5 USD. Supporto a 184,2. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 212,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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