Milano 13-lug
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Nasdaq 13-lug
29.264 -1,88%
Dow Jones 13-lug
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Londra 13-lug
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Francoforte 13-lug
25.114 +0,19%

Perde Marvell Technology sul mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
Perde Marvell Technology sul mercato di New York
In forte ribasso il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione, che mostra un -5,51%.
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