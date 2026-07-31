New York: risultato positivo per Cisco Systems

(Teleborsa) - Balza in avanti Cisco , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,08%.



Il confronto del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell' azienda produttrice di apparati di networking rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 114,1 USD. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 117,5. L'indebolimento di Cisco è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 112,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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