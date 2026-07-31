UniCredit, Accenture e IBM collaborano per costruire la piattaforma bancaria europea di nuova generazione

(Teleborsa) - UniCredit, uno dei principali gruppi bancari paneuropei, Accenture e IBM hanno annunciato una collaborazione strategica di lungo termine che pone le basi tecnologiche a supporto della crescita di UniCredit nei tredici mercati europei in cui il Gruppo opera.



Le aziende collaboreranno alla progettazione di un nuovo modello operativo per la tecnologia bancaria, che consentirà a UniCredit di avere un maggiore controllo sull'evoluzione delle proprie tecnologie, combinando al contempo la resilienza dei sistemi mission-critical con la flessibilità delle moderne piattaforme digitali, favorendo l'innovazione continua.



Nell'ambito dell'accordo, Accenture acquisirà da IBM la quota di maggioranza della joint venture che attualmente gestisce una parte significativa dell'infrastruttura tecnologica di UniCredit. Inoltre, IBM fornirà a UniCredit piattaforme tecnologiche modernizzate, tra cui IBM Z, software e servizi di consulenza.



L'accordo rappresenta l'avvio di un programma pluriennale finalizzato al potenziamento dei sistemi core e del modello operativo della banca.



L'annuncio odierno si inserisce nella più ampia strategia di crescita di UniCredit e mira a definire un modello di riferimento per la prossima generazione di tecnologie bancarie in Europa, consentendo un'innovazione più rapida e la scalabilità delle capacità di intelligenza artificiale in tutto il Gruppo.



"La tecnologia è un fattore strategico abilitante per la crescita e la trasformazione di UniCredit", ha dichiarato Ali Khan, Group Digital & Information Officer di UniCredit. "La nostra partnership con Accenture e IBM segna una tappa importante nella costruzione della nostra piattaforma bancaria di prossima generazione, combinando la resilienza che i nostri clienti si aspettano con l'agilità necessaria per innovare più rapidamente e scalare in modo responsabile l'intelligenza artificiale all'interno del Gruppo. Insieme stiamo creando le fondamenta tecnologiche che rafforzeranno la nostra competitività, sosterranno una crescita sostenibile e genereranno valore duraturo per clienti, colleghi e azionisti".



"Questa partnership dimostra come la tecnologia possa diventare un motore strategico di crescita", ha affermato Mauro Macchi, Chief Executive Officer di Accenture EMEA. "Unendo una presenza paneuropea, solide capacità di esecuzione e tecnologie mission-critical, stiamo creando un modello di trasformazione progettato per scalare nei diversi mercati. Insieme a UniCredit, puntiamo ad accelerare l'adozione di cloud, dati e intelligenza artificiale per sbloccare nuove fonti di valore e generare maggiori benefici per clienti, persone e comunità".



"La nostra rafforzata collaborazione con UniCredit, che comprende sia le nostre capacità tecnologiche sia quelle di consulenza, riflette un impegno condiviso verso l'innovazione e la trasformazione", ha dichiarato Ana Paula Assis, Senior Vice President e Chair IBM EMEA & APAC. "Combinando infrastrutture moderne e competenze in materia di innovazione, in linea con la strategia di UniCredit per il cloud ibrido e l'intelligenza artificiale, contribuiamo a creare una base tecnologica in grado di sostenere la crescita di lungo termine di UniCredit, offrendo al contempo esperienze d’uso migliori ai suoi clienti".



Il completamento dell'operazione è subordinato alle consuete condizioni di chiusura, incluse le necessarie approvazioni regolamentari e l'espletamento delle procedure di informazione e consultazione applicabili.

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