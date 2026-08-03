Milano 12:34
52.621 +0,86%
Nasdaq 31-lug
28.274 0,00%
Dow Jones 31-lug
52.485 +0,53%
Londra 12:34
10.865 -0,03%
Francoforte 12:34
26.002 +1,45%

Analisi Tecnica: indice DAX del 31/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 31/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 31 luglio

Seduta trascurata per il principale indice di Francoforte, che archivia la giornata con un timido +0,07%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 25.718,6, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 25.450,4. L'equilibrata forza rialzista del DAX è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 25.986,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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