Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 31/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 31 luglio
Moderatamente al rialzo la prestazione dell'Eurostoxx 50, che chiude con una variazione percentuale dello 0,21%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Eurostoxx 50 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 6.394. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 6.285. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 6.504.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)