Milano 12:34
52.621 +0,86%
Nasdaq 31-lug
28.274 0,00%
Dow Jones 31-lug
52.485 +0,53%
Londra 12:34
10.865 -0,03%
Francoforte 12:34
26.002 +1,45%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 31/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 31/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 31 luglio

Moderatamente al rialzo la prestazione dell'Eurostoxx 50, che chiude con una variazione percentuale dello 0,21%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Eurostoxx 50 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 6.394. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 6.285. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 6.504.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```