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Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 14/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 14/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 agosto

Seduta trascurata per l'Eurostoxx 50, che archivia la giornata con un controllato -0,09%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Eurostoxx 50. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 6.549. Primo supporto visto a 6.532. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 6.524.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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