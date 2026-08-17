Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 14/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 agosto
Seduta trascurata per l'Eurostoxx 50, che archivia la giornata con un controllato -0,09%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Eurostoxx 50. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 6.549. Primo supporto visto a 6.532. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 6.524.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)