Francoforte: nuovo spunto rialzista per Rheinmetall AG
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di armamenti e componenti per automobili, con una variazione percentuale del 2,68%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Rheinmetall AG evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Rheinmetall AG rispetto all'indice.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1.182,5 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1.150,3. L'equilibrata forza rialzista di Rheinmetall AG è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 1.214,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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