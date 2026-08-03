Milano 12:30
52.634 +0,88%
Nasdaq 31-lug
28.274 0,00%
Dow Jones 31-lug
52.485 +0,53%
Londra 12:30
10.866 -0,01%
Francoforte 12:30
26.020 +1,52%

Natural Gas (Amsterdam) a 58,41 euro per Megawatt-Ora alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 58,41 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 58,41 euro/MWH alle 11:30.
Condividi
```