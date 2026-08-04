Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 3/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 agosto
Allunga timidamente il passo l'indice nipponico, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,61%.
Lo status tecnico di medio periodo del Nikkei 225 rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 64.874,3, mentre i supporti sono stimati a 62.422,3. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 67.326,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)