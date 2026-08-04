Milano
12:10
53.397
+0,99%
Nasdaq
3-ago
28.777
0,00%
Dow Jones
3-ago
53.178
+1,32%
Londra
12:10
10.888
+0,28%
Francoforte
12:11
26.106
+0,40%
Martedì 4 Agosto 2026, ore 12.27
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 0,8569 sterline alle 08:30
Cambi: euro a 0,8569 sterline alle 08:30
In breve
,
Finanza
04 agosto 2026 - 08.30
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Euro a 0,8569 sulla sterlina inglese alle 08:30.
Condividi
Leggi anche
Cambi: euro a 0,8569 sterline alle 19:30
Cambi: euro a 0,85 sterline alle 19:30
Cambi: euro a 0,8568 sterline alle 08:30
Cambi: euro a 0,8511 sterline alle 11:30
Titoli e Indici
Eur/Gbp
-0,13%
Altre notizie
Cambi: euro a 0,856 sterline alle 08:30
Cambi: euro a 0,8565 sterline alle 11:30
Cambi: euro a 0,8552 sterline alle 19:30
Cambi: euro a 0,8542 sterline alle 19:30
Cambi: euro a 0,8533 sterline alle 19:30
Cambi: euro a 0,8533 sterline alle 15:41
Guide
Vino da investimento: quando una bottiglia diventa un asset
Il vino da investimento nasce da un paradosso: è un bene fatto per essere consumato, ma proprio il consumo progressivo delle bottiglie migliori può renderlo più raro e prezioso.
leggi tutto