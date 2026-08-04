Milano 12:10
53.397 +0,99%
Nasdaq 3-ago
28.777 0,00%
Dow Jones 3-ago
53.178 +1,32%
Londra 12:10
10.888 +0,28%
Francoforte 12:11
26.106 +0,40%

Cambi: euro a 0,9321 Franchi svizzeri alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,9321 Franchi svizzeri alle 11:30
Euro a 0,9321 sul Franco Svizzero (CHF) alle 11:30.
Condividi
```