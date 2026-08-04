New York: accelera Marvell Technology

(Teleborsa) - Effervescente il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione , che scambia con una performance decisamente positiva dell'11,94%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Marvell Technology rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo scenario di medio periodo di Marvell Technology ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 221,5 USD. Supporto a 210,1. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 232,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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