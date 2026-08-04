Vola a New York ARM Holdings

(Teleborsa) - Brilla la società tech inglese che progetta chip , che passa di mano con un aumento del 14,57%.



L'andamento di ARM Holdings nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico di medio periodo di ARM Holdings ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 281,6 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 304,5, mentre il primo supporto è stimato a 258,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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