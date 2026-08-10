Milano 10-ago
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Dow Jones 10-ago
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Londra 10-ago
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Pesante sul mercato di New York ARM Holdings

Migliori e peggiori, In breve
Pesante sul mercato di New York ARM Holdings
Retrocede molto la società tech inglese che progetta chip, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,65%.
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