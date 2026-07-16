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New York: ARM Holdings in forte calo

Migliori e peggiori, In breve
New York: ARM Holdings in forte calo
Ribasso scomposto per la società tech inglese che progetta chip, che esibisce una perdita secca del 7,31% sui valori precedenti.
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